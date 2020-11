은평구 '아이맘택시' 두달만 740명 이용...인기 높은 이유?

은평 아이맘택시 기사 ‘운행일지’ 보내와...'남편보다 더 편안한 아이맘 택시' … '오토바이로부터 안전 확보'

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 시대를 맞아 자치구 행정도 주민들의 불안과 불편 등을 해소할 수 있는 사업이 필요하다.

은평구(구청장 김미경) 임산부를 위한 아이맘 택시가 바로 그 것이다.

아이맘 택시는 은평구 내 4500명의 임산부 및 신청일 기준 12개월 이하 영유아를 둔 가정에서 1일 2회, 연 10회(2020년은 8회)까지 무료로 이용할 수 있다.

현재 4대가 운행 중인데, 운행시작 두달 만에 앱 가입자가 800여명, 실제 아이맘 택시 이용자가 740여명이 넘는 등 좋은 반응이 나오고 있다.

이에 주민들의 이용도가 높을 경우 대상 및 운행 대수를 확대할 예정이다.

아이맘 택시를 운전하는 김복섭(56) 기사는 두 달간의 ‘운행일지’를 구청으로 보내 왔다. 운전 기간 동안 임산부를 태우며 큰 보람을 느낀다는 김 기사의 운행일지를 소개한다.

◇은평구 아이맘택시 기사의 운행일지

나는 은평구의 아이맘택시를 운행하는 2428호 기사다. 운행초기라서 하루에 많게는 8~9회 정도를 운행하는데 무엇보다도 임산부에게 승하차시 오토바이로 부터의 안전확보 등 양질의 서비스를 제공할 수 있는 시간적 여유가 주어져서 개인적으로 보람이 크다.

세 아이를 둔 증산동 J님은 "차를 돌릴 수 없는 좁은 골목 집 앞까지 와서 힘을 덜게 됐고 남편도 걱정없이 출근할 수 있었다"며 너무 고마워했다.

만삭으로 보이는 응암동 K님은 "남편에게 병원 함께 가자고 하면 이핑계 저핑계 대며 인상 쓰는데 남편보다 훨씬 나은 것 같다"고 이야기했다.

또 산후진료로 외국인 남편과 함께 병원을 방문한 응암동의 L님은 진땀을 흘리며 걷기 조차 힘들어 보였는데 약국에 다녀올 때까지 충분한 시간을 가지고 기다려 주었을 때 고마워하는 모습은 지금도 눈에 선하고 뿌듯한 보람을 느낀다.

지난 9월 연세대병원까지 이용한 역촌동 H님은 "안전속도를 지켜 만족스럽고 특히 방지턱을 사랑해(?) 주어서 너무 고맙다"고 하면서 현실적으로 택시비를 아껴서 좋다는 경제적 이유를 말하기도 했다.

태아는 의사표현을 발로 차는 행위로 하는데 아빠가 소리를 질러도 임산부가 태동증상을 느낀다고 한다. 하물며 낮은 택시 뒷죄석에 만삭인 배를 숙이고 타면 아이가 눌려서 얼마나 힘들겠는가? 급기야 급핸들 조작에 급출발, 급가속, 급정지, 그리고 방지턱까지 무시하면 태아가 놀라서 발로 차면서 배가 부풀어 올라 이때 방광을 누르면서 배뇨현상이 일어난다고 한다.

이런 작은차를 탔던 기억이 지옥이었다고 하면서 아이맘택시는 넓어서 뒤로 기댈수도 있고 안락하고 쾌적해서 좋다고 칭찬을 아끼지 않았다.

아이맘 택시기사로서 아이맘들이 힘들어 하는 모습과 또 아이맘택시를 이용하면서 너무 좋아하는 모습들을 보면서 이 세상의 모든 아이맘들에게 미안하고 감사하다. 또한 아이와 함께 건강하고 행복하기를 진심으로 바라며 아이맘들의 편안한 이동을 위해 최선을 다하겠다고 다짐해 본다.

마지막으로 이렇게 힘들었을 나의 아내에게 미안하다. 지금처럼 이해하지도 못했고 도와주지도 못한 것 같은데 두 자식을 훌륭하게 키워준 나의 아내를 정말 사랑한다.

