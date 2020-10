중랑구, 11월 한 달간 온라인 참여하는 랜선 가족 축제 개최

다문화 인식 개선 위한 ‘다(多)가치 다문화축제’와 ‘랜선 패밀리 파티’등 2부로 나눠 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 랜선으로 가족 축제를 개최한다.

구는 다문화가족에 대한 인식 개선을 위해 11월 한 달간 랜선 가족 축제를 진행한다고 밝혔다.

랜선 가족 축제는 1부와 2부로 나눠 진행되며 1부는 15일까지 ‘다(多)가치 다문화축제’라는 주제로 다문화 인식개선 캠페인, 쿡방·겜방 다문화체험 등을 진행한다.

참여방법을 살펴보면, 다문화 인식개선 캠페인은 다문화 인식 개선을 위해 참여한다는 내용의 서약을 중랑구 건강가정·다문화가족지원센터 블로그 게시물에 댓글로 작성하면 된다. 참여자 중 선착순 100명에게 소정의 기프티콘도 제공된다.

‘쿡방·겜방 다문화체험’은 구글폼 링크를 통해 다문화 요리와 놀이를 체험할 수 있는 키트를 신청, 직접 센터를 방문 수령해 참여하는 프로그램으로 2일부터 선착순 100가정을 접수받는다. 참여자 중 블로그에 활동사진과 소감 댓글을 작성한 선착순 10명에게는 소정의 상품이 제공된다.

11월16일부터 29일까지는 2부 랜선 패밀리파티 ‘함께 놀자’가 진행된다. ‘함께 놀자’는 다양한 가족여가문화 프로그램을 통해 건강한 연말 여가문화를 조성함은 물론 가족 친화 환경을 조성할 수 있는 프로그램들로 구성됐다.

주요 내용은 중랑구 건강가정·다문화가족지원센터를 소개하는 영상 ‘그 센터를 틀어줘’ 상영과, 집에서 가족들이 함께 걱정인형과 드림캐쳐, 연말맞이 트리 등을 만들어보는 ‘방구석 체험관’ 체험활동, 센터 건물과 표지판 등 센터와 관련된 사진을 업로드하고 상품을 받을 수 있는 ‘숨은 센터 찾기’ 등이 진행된다.

랜선 가족 축제와 관련해 자세한 사항은 중랑구 건강가정·다문화가족지원센터 블로그를 방문해 확인할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “11월 한 달간 진행되는 랜선 가족 축제에 많은 참여 부탁드린다”며 “이번 랜선 축제를 통해 가정에서 가족들이 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 기회가 되면 좋겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr