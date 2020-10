[아시아경제 유병돈 기자] FC서울의 수비수 김남춘(31)이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 송파경찰서는 30일 이날 오전 8시20분께 김남춘이 송파구 한 건물 주차장에서 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.

경찰 관계자는 "구체적인 사망 경위와 과정 등에 대해서는 조사가 더 필요한 상황"이라며 "선수 관계인과 유족 등의 진술을 들을 예정"이라고 설며했다.

서울 구단도 "이날 오전 김남춘 선수의 사망소식을 접했다"며 "구단에서도 경위를 파악 중"이라고 전했다.

한편, 광운대를 졸업하고 지난 2013년 서울에 입단한 김남춘은 2017년~2018년 상주상무에서 군복무한 것을 제외하고 서울에서만 활약했다.

지난해에는 서울과 2022년까지 계약 연장에 성공했으며, 올 시즌 감독 교체가 이어지는 상황에서도 22경기에 출전하는 등 주전으로 활약했다.

