광주 하남근로자복지관·청소년노동인권센터 민간위탁 기관 모집

11월9일부터 11일까지 접수…3년 이내 관련분야 사업 수행 업체

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 하남근로자종합복지관 복지증진 사업과 청소년노동인권센터 운영을 위한 민간위탁 수탁기관을 모집한다고 30일 밝혔다.

하남근로자종합복지관은 지역 노동자와 주민들의 복지증진을 위한 프로그램을 운영하게 된다.

건전한 노동문화 육성과 여가활동 향상을 목적으로 근로자 능력향상을 위한 교양·교육사업, 건강증진을 위한 체육·문화사업, 각종 행사 지원을 위한 대관사업 등을 진행하게 된다.

청소년노동인권센터는 청소년 노동인권을 보호하고 청소년의 노동환경 개선을 위해 청소년노동인권실태조사, 청소년친화사업장 선정 및 홍보, 노동인권상담 및 법률지원, 노동인권교육 등의 업무를 진행한다.

공모신청 자격은 공고일(28일) 기준 주사무소 또는 분사무소가 광주시에 소재한 비영리법인 또는 단체여야 한다.

근로자복지관은 최근 3년 이내 노동복지관 운영 경험이 있거나 노동복지 관련 분야의 사업을 수행한 실적이 있어야 하고, 청소년 노동인권센터는 최근 3년 이내 청소년 노동인권 분야 또는 노동관련 분야의 사업을 수행한 실적이 있어야 한다.

참여를 희망하는 법인, 단체는 광주시 홈페이지에서 신청서식을 내려 받아 작성한 후 오는 내달 9일부터 11일까지 시 노동협력관실에 신청서를 방문 접수해야 한다.

민간위탁 선정심의위원회 심의를 거쳐 수탁기관으로 선정된 법인, 단체는 내년 1월1일부터 2023년 12월31일까지 3년간 해당 위탁사업을 수행하게 된다.

