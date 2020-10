속보[아시아경제 임철영 기자] 유로존의 10월 경기체감지수 발표치가 90.9를 기록했다고 29일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 이는 조사치 89.6보다 높은 수준이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr