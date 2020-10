[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 29일 이태원 세계음식특화거리 일대에서 방역작업을 진행했다.

핼러윈데이 구 특별방역대책의 하나다.

구는 핼러윈데이 코로나19 방역을 위해 ▲재난안전대책본부 및 현장 상황대응반 운영 ▲고위험시설 방역수칙 특별점검 ▲소음 단속 ▲특별 가로정비 ▲이태원 일대 청소 및 안전점검 등을 계획하고 있다.

또 11월 2일까지 매일 오전 세계음식특화거리 일대 특별방역을 이어간다.

지난 28일에는 용산경찰서, 서울경찰청 관광경찰대, 이태원119안전센터 등 유관기관과 연석회의를 개최, 핼러윈 안전 대책을 논하기도 했다.

