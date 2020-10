[아시아경제 이민지 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 11,300 전일대비 100 등락률 -0.88% 거래량 87,308 전일가 11,400 2020.10.29 13:56 장중(20분지연) 관련기사 그린플러스, 100% 무상증자 결정…"주주가치 제고"그린플러스, 농촌진흥청 연구과제 2건 주관기관 선정그린플러스, 비대면 양압식 선별 진료소 특허권 취득 close 는 장애인 표준사업장인 푸르메 소셜·여주팜 신충공사 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약금액은 15억원으로 이는 최근 매출액 대비 3.07%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr