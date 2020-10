[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 29일 대전 본사에서 IBK기업은행과 ‘중소기업 금융지원을 위한 신(新)동반성장협력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 은행은 60억원 규모의 대출상품을 출시해 중소기업을 지원한다. 대상은 조폐공사 협력업체와 대전·세종·충청 소재 중소기업으로 해당 업체는 0.5%p 대출이자 감면 혜택을 받게 된다. (왼쪽부터) 조폐공사 최재희 사회적가치처장, 조폐공사 김영석 기획이사, IBK기업은행 서정학 부행장, IBK기업은행 한철규 충청지역본부장이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한국조폐공사 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr