가을 동행세일과 함께하는 은평구 전통시장

11월9일 개그맨 윤택, 연서?대조시장에서 장보기·배송 ‘1일 아르바이트’

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19로 인해 지역경제가 타격을 입는 가운데 이를 타개하기 위한 자치구의 움직임이 발빠르다.

은평구(구청장 김미경)는 지역내 시장들과 함께 전통시장 가을 동행세일을 개최하고 있다. 지난 10월22일부터 오는 11월13일까지 진행되는 가을 동행세일에서는 다양한 전통시장 활성화 이벤트가 열린다.

이번 가을 동행세일은 지역내 전통시장 및 상점가 상인회가 주최, 은평구청이 후원하는 행사로 코로나19로 사회적 거리두기로 인한 위축된 내수 시장을 살리기 위한 전통시장 활성화 사업이다.

이 사업은 사회적 거리두기를 감안해 비대면 위주의 홍보 동영상을 촬영하는 한편, 시장 이용 촉진을 위한 각종 시장쿠폰 경품이벤트 행사를 진행한다.

대조시장, 제일시장, 대림골목시장, 연신내상점가, 응암오거리상점가 등이 참여해 전통시장 공동 이벤트를 열고 있다.

실제로 지난 10월23일과 24일 연신내상점가에서 진행된 ‘연신내 놀러와 시즌2’는 온라인 핼러윈 축제를 테마로 열렸다.

또 연신내 상점가 공식블로그에 점포 소개 영상을 게시, 일정금액 이상의 영수증을 갖고 오면 추첨을 통해 50명의 당첨자에게 5만원 이상의 경품을 지급했다.

이외도 지역사회 공헌사업 일환으로 은평구와 서울장수 주식회사가 함께 개발한 ‘달빛유자’ 막걸리를 홍보 했다.

오는 11월13일까지 제일시장에서는 온라인 홍보를 위한 영상을 유튜브에 게시한다. 특히 시장 자체 캐릭터를 제작, 지역 주민들에게 친근감있는 시장으로 다가갈 예정이다.

또 11월9일 오전 9시부터는 개그맨 윤택이 출연해 연서시장과 대조시장의 장보기?배송 ‘1일 아르바이트’를 실시한다. 해당 영상은 추후 개그맨 윤택 유튜브 및 케이블 방송에서 확인할 수 있다.

시장 관계자는 “시장에서 물건을 소비하고 영수증을 가져오는 구민들에게는 시장에서 사용 가능한 경품을 드린다”며 “다양한 경품이 준비되어 있으니 시장을 많이 방문해주길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr