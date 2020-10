고흥군 ‘계약심사·일상·특정감사’ 업무 이해 교육 실시

사업예산 절감·부실시공 예방, 청렴 이행 등 공직풍토 조성 나서





[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 지난 27일 고흥문화회관 송순섭실에서 군내 주요 사업 발주 실무자 55명을 대상으로 ‘계약심사, 일상·특정감사 업무 이해’ 교육을 했다고 28일 밝혔다.

이날 교육은 ㈔한국건설융합연구원장 정기창 공학박사를 초빙해 ‘계약심사에 따른 원가계산 방법’ 교육으로 공공계약의 특성과 체계, 공사원가 구성 이해, 계약금액 조정 실무 순으로 강의했다.

이어 확인평가팀장이 현장확인 대상 주요공정과 시공 전·중·후 유의사항, 건설사고 위험요인, 분야별 지적사례, 부패 취약 요인과 제재 사항 등 공정 단계별 품질관리와 견실시공, 안전관리, 청렴 이행 등을 강조했다.

군은 계약심사 전 설계상담창구 운영, 행정 포털 내 자료실 운영, 계약심사 및 일상감사 이행실태 반기별 자체점검 등 자체시책을 추진하고 있다.

정상동 부군수는 인사말을 통해 “사업추진 등으로 바쁜 시기이나 사업비 산정이 중요하며, 그중 원가분석이 어려운 것으로 알고 있어 이번 강의를 통해 실무에 많은 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

군 관계자는 “이번 교육을 통하여 사업 관리·감독 업무 숙지로 예산 절감, 부실시공과 안전사고 예방, 행정절차 준수뿐만 아니라 공익을 우선시하고 청렴한 행정을 이끌어 가는 계기가 됐으면 한다”고 밝혔다.

한편, 고흥군은 지난해 7월부터 군정혁신단 확인평가팀에서 계약심사와 일상감사, 특정감사를 맡아 효율화시키고, 12월에는 ‘2020년도 계약심사 업무편람’을 펴냈으며, 지난 5월에는 ‘건설공사 부실시공 예방 업무편람‘을 제작 배부하고 건설공사 기동감찰과 부실신고센터를 운영해오고 있다.

