우리나라 기업 99%는 ‘중소기업’…통계로 입증된 ‘9983’

중기부, 2018년 말 기준 첫 국가 공식통계 발표

中企 매출액 2662.9조원, 전체 기업 매출 48.5%

중소기업 10곳 중 5곳, ‘수도권’에

[아시아경제 김희윤 기자] 2018년 말 기준 중소기업이 전체 국내 기업 중 99%를 차지하고 근로자의 83%가 중소기업 종사자인 것으로 나타났다.

중소벤처기업부가 29일 발표한 2018년 기준 중소기업 기본통계에 따르면 중소기업 수는 2017년 630만개에서 2018년에는 663만9000개로 5.4% 증가했다. 전체 기업 중 중소기업이 차지한 비중은 99.9%로 2017년과 같았다.

중소기업 업종은 도·소매업(24.9%), 부동산업(16.8%), 숙박·음식점업(12.0%) 등의 순으로 많았다. 부동산업 비중은 2017년 대비 1.3% 늘었고 도·소매업, 숙박·음식점업은 각각 ?0.7%, -0.4% 감소했다.

중소기업 종사자 수는 2018년 1710만 명으로 2017년(1669만 명)보다 2.5% 늘었다. 전체 기업종사자 중 차지하는 비중은 83.1%로 역시 2017년과 같아 기업 99% 및 근로자 83%라는 뜻의 '9983'도 통계적으로 다시 한 번 입증됐다.

업종별 비중은 제조업(19.6%), 도·소매업(19.2%), 숙박·음식점업(10.3%) 순으로 나타났다. 전년과 비교했을 때 부동산업이 0.7%, 숙박·음식점업이 0.2%로 비중이 증가했고 건설업은 ?0.7%, 사업시설관리·사업지원·임대서비스업은 -0.5%로 비중이 줄었다.

중소기업 매출액은 2662조9000억원으로 2017년 대비 2.9% 증가했다. 그러나 전체 기업 매출액에서 차지하는 비중은 48.5%로 전년 대비 0.1% 감소했다.

중소기업 10곳 중 5곳은 수도권(서울·인천·경기)에 있는 것으로 나타났다. 수도권 소재 중소기업은 338만8000개로 전체 중소기업의 51.0%를 차지했다. 수도권 소재 중소기업 종사자는 923만6000명으로 전체 중소기업 종사자의 54.0%인 것으로 확인됐다.

이번 통계는 지난해 시범 작성된 이후 올해 8월 국가통계로 승인받아 나온 첫 중소기업 공식통계다.

정연호 중기부 통계분석과장은 "중소기업 기본통계는 중소기업 현황을 파악할 수 있는 최초의 공식통계로 그 의미가 크다"면서 "향후 중기부에서 생산하는 각종 통계의 기준이 될 것"이라고 말했다.

