구미 내려온 일가족 5명 '확진' … 서울 자가격리 40대 가장도 '양성'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 구미에서 가족 5명이 27일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

27일 구미시에 따르면 지난 24일 서울 영등포에 사는 A씨(40)가 직장동료의 확진에 따라 접촉자로 분류돼 자가격리되자, 25일 부인 B씨 등 가족 6명이 자가용으로 구미로 피신했다.

서울에 남은 A씨는 26일 확진 판정을 받았다. 방역당국으로부터 통보를 받은 부인과 딸 2명, 친정엄마, 언니, 언니 딸 등 가족 6명은 선별진료소를 찾은 결과 딸 1명을 제외한 5명이 양성 판정을 받았다.

구미시와 방역당국은 이들 5명을 의료원으로 이송 조치하는 한편 이들이 동선인 구미 봉곡동의 한 커피숍 등에 대해 방역 작업을 실시했다.

