[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김재규 전남지방경찰청장은 27일 오전 해남경찰서를 방문, 치안현장을 점검하고 직원들의 노고를 격려했다고 밝혔다.

이날 김재규 청장은 지역사회 및 경찰행정 발전에 힘쓴 협력단체장과 간담회를 시작으로 업무 유공 경찰관에 대한 표창장을 수여했다.

이어 현재 논의되고 있는 경찰 수사 구조개혁과 향후 과제에 관해 직원과의 소통 간담회를 가졌다.

이후 해남의 치안 1번지인 읍내 지구대를 방문해 군민의 안전을 지키고 있는 직원들을 격려하고 유공 경찰관에 대한 표창장을 수여했다.

김재규 전남경찰청장은 “수사권 조정을 넘어 수사구조개혁의 완성을 위해서는 국민의 인권과 권익을 보호해야 하며, 공정하고 엄정한 법 집행을 통해 정의로운 사회를 구현해 줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr