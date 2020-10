수사구조개혁을 통한 국민의 인권과 권익 보호 강조

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김재규 전남지방경찰청장은 지난 26일 진도경찰서를 방문해 치안현장을 점검했다고 27일 밝혔다.

이날 김재규 전남청장은 경찰협력단체장들과 간담회를 개최하고, 직원들을 대상으로 ‘수사구조개혁과 향후 과제’라는 주제로 강의를 했다.

이어 김재규 청장은 읍내파출소 및 진도경찰수련원을 방문해 직원들의 애로사항을 경청하며 노고를 위로했다.

김 청장은 진도경찰서 방문에 앞서 팽목항을 찾아 세월호 희생자를 추모했다.

