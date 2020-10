[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 27일 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 8,890 전일대비 410 등락률 -4.41% 거래량 470,301 전일가 9,300 2020.10.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-23일명성티엔에스, 자사주 4억원 처분 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close 에 대해 최대주주 지분 매각설에 대한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 28일 12시까지다.

