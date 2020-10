호남대-한국행정발전연구원, 지역발전 등 산학협력 MOU

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 ㈔한국행정발전연구원(이사장 김동오)와 27일 ‘지역발전 및 정책사업 공동연구 협력을 위한 산학협력 교류 협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 ㈔한국행정발전연구원에서 김동오 이사장, 이정연 원장과 심동섭 부원장이, 호남대학교에서 박상철 총장, 임동옥 교무처장과 이경희 인사대학장, 정영기 ICT융합대학장과 윤인모 산학협력단장이 참석했다.

협약을 통해 양 기관은 지역산업 발전을 위한 정책개발 및 행정제도 개선의 공동연구 협력, 사업의 활성화를 위한 인력자원의 상호지원 교류 및 양 기관의 고유 업무와 관련된 학술정보의 교류 협력사업을 적극 추진키로 했다.

한편 ㈔한국행정발전연구원은 지난 2000년 12월 행정안전부의 허가를 받아 설립됐다. 그동안 중앙정부, 지방정부, 공공기관, 방위산업체 등의 학술연구, 컨설팅용역, 교육훈련, 원가조사(원가검토), 공공사업 타당성분석 등의 업무를 수행하고 있다.

