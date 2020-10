[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 3층 모자매장에서 올 겨울 인기를 끌고 있는 베레모를 선보이고 있다. 모자는 겨울철 체온유지에 도움을 주며 패션 아이템으로 떠오르고 있는 소품 중 하나로 천이나 가죽으로 만들어져 다양한 의상과 함께 연출이 가능 하다

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr