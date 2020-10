[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 27일 정무경 조달청장이 서울지방조달청에서 정보기술 벤처기업 관계자들을 만나 우수 소프트웨어 등 혁신제품의 공공구매 활성화를 모색하는 간담회를 가졌다고 밝혔다. 간담회에서 정 청장은 업계 관계자들에게 그간의 혁신조달제도 추진현황, 한국판 뉴딜 산업과 혁신조달 연계강화 등 조달정책 방향을 소개하고 기업이 느끼는 현장에서의 어려움을 청취했다. 정 청장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 간담회 후 기념촬영을 하고 있다. 조달청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr