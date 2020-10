장석웅 전남교육감, 수능 시험장 코로나19 방역상황 점검

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 27일 올해 수능 시험을 치를 예정인 남악고등학교를 방문해 코로나19 방역 지침에 의해 달라진 시험환경을 점검하고 고3 수험생들을 격려했다.

이날 장 교육감은 남악고에서 오는 12월 3일로 예정된 대입 수능 시험 당일 현장 상황을 가정해 코로나19 방역상황을 꼼꼼하게 체크하고, 관계자들에게 철저한 준비를 당부했다.

올해 수능시험은 코로나19 감염 위험 정도에 따라 일반시험장, 별도시험장, 병원시험장으로 구분해 시행하고 전남 도내 7개 시험지구에서 총 53개 시험장이 운영된다.

특히 수험생 안전을 위해 시험실 당 인원을 기존 28명에서 24명으로 줄여 시험실 수는 작년 대비 175실이 증가한 793실로 편성했다.

또 수능 시험 1주일 전부터 전체 고등학교가 원격수업으로 전환해 시험장 학교에 방역을 실시하고, 비말감염 차단을 위해 모든 수험생의 책상에 방역 칸막이가 설치할 예정이다.

수험생은 시험장 내에서 반드시 KF80 이상 마스크를 착용해야 하며, 점심시간에는 여럿이 함께 모여 식사하는 것을 금지하고 개인 도시락과 음용수를 준비해 시험실 내 본인 자리에서 식사해야 한다.

장석웅 교육감은 “수능 시험장 방역 관리 및 운영에 최선을 다해 전남 수험생들 모두가 안전한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 코로나19 방역에 만반의 준비를 다하겠다”며 “수험생들은 남은 기간 마무리 학습과 건강 관리를 잘해서 최상의 성과를 얻기 바란다”고 말했다.

전남도교육청은 부교육감을 단장으로 ‘수능 방역 TF팀’을 운영하며, 코로나19로부터 안전한 수능 시험장 환경 구축과 안정적인 수능 운영을 위해 방역대책을 세우고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr