광양시, 온라인 강소농대전 참가

강소농운영 쇼핑몰과 강소농대전 블로그에서 농산물 홍보 및 판매

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 올해 강소농대전이 온라인플랫폼을 통해 오는 29일부터 31일까지 농촌진흥청 및 전라남도농업기술원, 시군센터에서 온라인으로 개최할 계획이라고 밝혔다.

강소농대전은 개막식, 상품홍보, 판매, 바이어상담, 체험이벤트, 경진대회 등 온라인 채널을 통해 작지만 강한 농업인 강소농이 자신의 역량과 우수농산물을 소비자에게 홍보하는 자리로, 기존에는 오프라인으로 행사를 진행했지만 올해는 코로나19로 온라인상에서 진행된다.

전자상거래가 구축된 강소농 지역특화 우수상품으로 해누리농장의 매실엑기스가 선정돼 유튜브tv, 네이버tv, 전남농산물유튜브tv에서 홍보 방송될 예정이다.

시는 언택트 시대 유통 활성화 기회를 제공하고자 강소농 운영 쇼핑몰과 광양시강소농대전 블로그에서 재첩국, 한방차, 돌배차, 매실엑기스, 고사리, 김부각, 친환경쌀, 알스트로메리아 등 강소농 20여 농가가 참여해 다양한 농산물을 온라인에서 홍보하고 판매하게 된다.

허남일 기술보급과장은 “강소농의 경쟁력 강화와 농업인과 소비자 간 소통을 위해 강소농대전을 적극적으로 지원할 계획이다”며, “많은 분이 우리시 강소농 농산물에 많은 관심을 가지고 온라인 강소농대전에 참여해 주길 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 네이버 검색창에서 ‘2020 광양강소농대전’ 또는 광양시 강소농 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

