부산은행, '제5회 금융의 날'에 혁신금융 부문 표창

우수한 기술금융 지원, 블록체인 기반 혁신금융 추진 등 기여

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK부산은행은 '제5회 금융의 날' 기념식에서 혁신금융 단체 부문 '금융위원장표창'을 받았다고 27일 밝혔다. 기념식은 코로나19 영향으로 유튜브(YouTube) 채널을 통한 온라인 생중계로 진행됐다.

금융의 날은 금융의 역할과 책임을 되새기고 금융권 종사자를 격려하기 위해 만들어진 기념일로 혁신금융, 포용금융, 저축·투자 부문에 기여한 개인과 단체에 대한 포상을 실시하고 있다.

이날 기념식에서 부산은행은 ▲지방은행 최대 규모의 기술금융 지원 ▲블록체인 기반 혁신금융서비스 추진 ▲기술금융 전담조직 운영 및 전문 인력 양성 ▲기술기반의 투자 지속 확대 등 혁신금융에 기여한 결과를 인정받아 혁신금융 부문에서 표창 수상의 영예를 안았다.

부산은행은 지난해 혁신금융 활성화를 위한 ‘혁신금융 추진단’을 신설해 혁신금융을 지원 중이며, 2019년 말 기준 4조5900여원의 기술금융 평가액을 달성하는 등 지역의 기술우수 중소기업 지원에 앞장서고 있다.

부산은행 빈대인 은행장은 '금융의 날에 뜻 깊은 상을 받게 되어 기쁜 마음과 더불어 막중한 책임감을 느낀다"며 "부산은행은 앞으로도 지역사회와의 동반성장이 곧 부산은행의 미래라는 확고한 신념을 가지고 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 전했다.

