명지대 부동산대학원, 2021년도 전기 신입생 모집

[아시아경제 이춘희 기자] 명지대 부동산대학원이 신입생을 모집한다.

명지대 부동산대학원은 2021학년도 전기 부동산대학원 신입생 모집을 다음달 진행한다고 27일 밝혔다.

명지대 부동산대학원은 권대중 주임교수를 비롯해 이론을 비롯해 실무에 강한 대학원 교육을 표방해 30년 이상 부동산 시장을 이끌 인재를 배출해왔다.

부동산 분야에 관심이 있거나 진출을 모색해 부동산학을 배우고자 하는 국내·외 4년제 학사학위를 취득자 또는 내년 2월 졸업예정자라면 누구나 지원이 가능하다.

모집은 ▲부동산자산관리 ▲부동산개발금융 ▲부동산공경매 ▲국토공간정보 ▲도시재생 등 총 5개 분야로 나눠 이뤄진다. 원서접수 기간은 다음달 2일부터 20일까지로 서울 서대문구에 위치한 명지대 대학원 교학팀을 방문하거나 등기우편 또는 이메일을 통해 접수하면 된다.

응시를 원하는 경우 자세한 사항은 명지대 부동산대학원 홈페이지를 참고하면 된다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr