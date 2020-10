[아시아경제 금보령 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 29,850 전일대비 250 등락률 -0.83% 거래량 66,552 전일가 30,100 2020.10.27 11:04 장중(20분지연) 관련기사 소외됐던 배당주, 다시 뜬다"삼성카드, 3분기 이용금액 증가로 시장 예상치 웃돌 것"삼성카드, 디지털 혜텍 특화한 '탭탭' 3종 신규 출시 close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 전년 대비 44.4% 증가한 1734억원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

같은 기간 매출액은 7721억원으로 10.4% 줄었다.

