강동구 치유의 책 숲 ‘둔촌도서관’ 개관

연면적 996.98㎡, 3층… 제로에너지, 오픈구조 등 자연친화 설계... 옥상 정원과 연결된 독서데크… 숲·책과 함께 휴식, 힐링 누려

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 일자산 공원 맞은편에 둔촌도서관(강동구 동남로49길 21-8)을 개관한다.

지역주민들의 독서문화 향유 기반이 될 6번째 구립도서관으로, 개관식은 30일 오후 3시30분에 열린다.

연면적 996.98㎡, 지상 3층 규모로, 1층 유아·어린이 자료실, 2층 종합자료실, 3층 북큐레이션과 커뮤니티실, 3층 야외와 옥상은 치유정원, 독서데크로 구성됐다.

둔촌도서관은 주변 자연과 함께 독서를 즐길 수 있는 ‘자연 친화’ 도서관이다. ‘제로에너지 건축물’ 설계로 단열 기능을 강화, 태양광 등 신재생에너지를 활용해 에너지 자립률이 50%를 넘어설 것으로 보고 있다.

또, 모든 공간이 ‘오픈 구조’여서 실내 열람실과 실외 독서데크를 자유롭게 오가며 독서를 즐길 수 있다. 목재 서가 등 친환경 인테리어로 디자인한 내부, 일자산이 내다보이는 야외 공간이 조화를 이뤄 숲 속에서 책을 읽는 것 같은 풍부한 개방감을 선사한다.

1층 유아·어린이 자료실은 아이들 눈높이를 고려한 재미있는 공간 배치로 아이와 보호자가 함께 독서와 놀이를 즐기기 좋다. 3층은 주제별 맞춤 도서 추천, 소규모 강연 등이 열리는 독서 힐링 특화 공간으로 운영된다.

도서관에는 유아부터 성인까지 다양한 연령대를 고려해 선정한 도서 2만여 권이 비치됐다. 도서관은 11월1일부터 운영, 운영시간은 평일 오전 9~오후 6시(화요일 휴관), 토·일요일 오전 9~오후 5시다.

이정훈 강동구청장은 “둔촌도서관을 자연환경과 어우러진 독서문화공간으로 조성해 주민들이 책과 함께 힐링하고 삶의 질도 높아질 것으로 기대한다”면서 “구민의 일상을 풍요롭게 만들어줄 생활 SOC 확충을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr