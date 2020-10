[클릭 e종목]“SBS, 내년 상반기 수익성 개선세 극대화될 것”

[아시아경제 구은모 기자] SBS에 대해 내년 상반기 수익성 개선세가 극대화될 것이라는 분석이 나온다.

홍세종 신한금융투자 연구원은 27일 보고서에서 SBS의 올해 3분기 별도 기준 매출액이 지난해 같은 기간보다 13.7% 증가한 1874억원, 영업이익은 74억원으로 흑자전환할 것으로 추정했다. 홍 연구원은 “국내 광고 대장주 제일기획의 3분기 실적에서 좋은 힌트를 얻을 수 있다”며 “제일기획의 본사 전파 매출총이익은 81.5% 증가하면서 외형 확대를 견인해 지상파의 상황이 예상보다 더욱 좋았다고 볼 수 있다”고 설명했다.

내년 상반기 수익성 개선세는 극대화될 전망이다. 홍 연구원은 “내년 1분기와 2분기 별도 기준 영업이익은 각각 11억원, 74억원으로 전년(적자) 대비 큰 폭의 증가가 예상되고, 광고 매출액 역시 두 자릿수 증가세가 기대된다”며 “사업 수익은 유튜브와 VOD(주문형비디오) 고성장을 앞세워 회사의 핵심 부문으로 자리매김할 것”으로 내다봤다.

목표주가는 기존 2만1000원에서 2만3000원으로 상향 조정했다. 홍 연구원은 “판권을 앞세운 중장기 사업구조 개선, 저점을 통과한 국내 광고 업황, 0.5배에 불과한 PBR(주가순자산비율)을 근거로 적극적인 ‘비중 확대’ 의견을 유지한다”고 설명했다.

