[아시아경제(=용인) 이영규 기자] 경기 용인시 제2부시장(개방형 직위)에 정규수 현 도시정책실장이 임명됐다.

정 부시장은 1962년생으로 수성고와 동국대 건축공학과를 졸업했다.

정 부시장은 1991년 공직에 입문한 뒤, 용인시 도시주택과장, 경량전철과장, 도시사업소장, 도시주택국장, 하수도사업소장, 주택국장 등을 역임했다.

