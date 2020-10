[아시아경제 이동우 기자] 이재명 경기도지사가 25일 저녁 서울 강남구 삼성서울병원에 마련된 이건희 삼성그룹 회장의 빈소를 찾아 고인을 애도했다.

이 지사는 이날 저녁 9시 45분께 장례식장을 찾아 이재용 삼성전자 부회장을 비롯한 유가족들을 위로했다.

이 지사는 장례식장을 나오며 “조문을 드리러 왔다. 한 시대의 별인데, 명복을 빕니다”라며 이 회장의 마지막 길을 추모했다.

그는 '상주들과 어떤 말씀을 나눴느냐'는 취재진의 질문에는 아무런 답을 하지 않았다.

