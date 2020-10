[이건희 회장 별세]사진 속 이건희 회장 일대기

[아시아경제 이창환 기자] 이건희 삼성그룹 회장이 25일 향년 78세의 일기로 별세했다. 이 회장이 별세하면서 그의 과거 주요 발자취도 관심이 커진다. 아래는 이 회장의 주요 순간을 담은 사진들.

▲청소년기 이건희 회장(사진제공 : 삼성)

▲청소년기 이건희 회장(사진제공 : 삼성)

▲청소년기 이건희 회장(사진제공 : 삼성)

▲1980년 삼성 창업주인 이병철 회장과 함께 있는 이건희 회장(사진제공 : 삼성)

▲1982년 레슬링협회 선수단 격려(사진제공 : 삼성)

▲1987년 회장 취임(사진제공 : 삼성)

▲1993년 신경영 선언(사진제공 : 삼성)

▲2002년 사장단 워크샵(사진제공 : 삼성)

▲2004년 반도체30주년 기념서명(사진제공 : 삼성)

▲2004년 반도체 사업장 방문(사진제공 : 삼성)

▲2006년 두바이 방문(사진제공 : 삼성)

▲2010년 반도체 생산라인 방문(사진제공 : 삼성)

▲2011년 평창올림픽 선정 순간(사진제공 : 삼성)

▲2012년 베트남 사업장 방문(사진제공 : 삼성)

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr