[이건희 회장 별세]경제계 "선진국 반열 올린 재계 최고 리더였다"

[아시아경제 김혜원 기자] 25일 별세한 고(故) 이건희 삼성그룹 회장에 대해 경제계가 깊은 애도를 표했다.

전국경제인연합회는 이날 논평을 내고 "이 회장은 삼성을 초일류 기업으로 성장시켰을 뿐만 아니라, 대한민국 경제를 선진국 반열에 올려놓은 재계 최고의 리더였다"면서 이같이 밝혔다.

전경련은 "남다른 집념과 혁신 정신으로 반도체 산업을 한국의 대표 먹거리 산업으로 이끌었고 글로벌 스마트폰 시장을 석권했다"고 고인을 기렸다.

전경련은 또 "이 회장의 손길은 경제계에만 머물지 않았다"면서 "2018년 평창 동계올림픽 유치하면서 국격을 크게 높였고 사회 곳곳의 어려운 이웃을 돌보며 상생의 정신을 몸소 실천했다"고 강조했다.

이어 "'마누라 자식 빼고 다 바꾸자'는 이 회장의 혁신 정신은 우리 기업인들의 가슴 속에 영원토록 남아 있을 것"이라며 "이 회장의 그 정신을 이어받아, 우리 경제가 처한 위기를 경제 재도약의 발판으로 삼도록 하겠다"고 덧붙였다.

