조달청, ‘여수 화태~백야 도로건설’ 등 59건 공사입찰

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 26일~30일 국토부 익산지방국토관리청 수요 ‘국도 77호선 여수 화태~백야 도로건설공사(1공구)’ 등 59건에 7498억원 상당의 공사를 입찰한다고 25일 밝혔다.

입찰은 인천시 종합건설본부 수요 ‘영종~신도 평화도로건설공사’ 등 47건(전체의 80%)을 지역제한 입찰 또는 지역의무 공동도급 대상공사로 집행한다.

이를 통해 조달청은 공사대금 기준 2583억원 상당(전체의 34%)을 지역 업체가 수주할 것으로 내다본다.

지역별 발주량은 전남이 4162억원으로 가장 많고 인천 1217억원, 경남 627억원 등이 뒤를 이었다. 이외에 지역에선 총 1492억원이 발주될 예정이다.

이번 주 집행예정 공사 중 300억원 이상 대형공사 비중은 전체의 72%(5404억원)를 차지한다.

이중 국토교통부 익산지방국토관리청 수요 ‘국도77호선 여수 화태~백야 도로건설공사(2411억원 상당)’ 등 3건은 설계·시공 일괄입찰, 서울시 도시기반시설본부 수요 ‘잠실대교 남단IC 연결체계 개선공사(311억원)’는 종합평가낙찰제로 입찰된다.

이를 제외한 나머지는 간이형 등 종합심사(271억원), 적격심사(1808억원), 수의계약(15억원) 등으로 집행될 예정이다.

