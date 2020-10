겨울철 난방용품 화재 원인 1위 '화목보일러' … '화재주의보' 발령

[아시아경제 조인경 기자] 소방청은 일교차가 커지고 난방이 늘어나면서 화목보일러 사용이 늘어나는 시기인 만큼 화재 예방에 각별한 주의를 당부해 달라며 25일 '화재주의보'를 발령했다.

소방청에 따르면, 지난 2010년부터 2019년까지 10년간 난방 등 계절용품 화재는 총 1만9210건으로 이 중 화목보일러가 19.5%(3751건)를 차지해 가장 많았다. 이어 열선으로 인한 화재가 3131건, 전기장판·담요 등 2443건, 전기히터 2186건 순이었다.

화목보일러 화재는 10년간 연평균 375건, 월평균 31건이 발생했다. 월별로는 기온이 내려가는 10월부터 급증하기 시작해서 4월까지 많이 발생했으며 화재 원인의 66%(2464건)는 부주의 때문이었다.

화목보일러는 주로 땔감을 구하기 손쉬운 농·산촌 지역 중심으로 설치하고 있으며 난방비 절약 효과로 날로 증가하는 추세다.하지만 산림과 인접한 경우 산불로 확대될 위험도 크고, 온도조절장치가 없으면 과열로 인해 주변 가연물에 불이 옮겨붙기 쉽다.

또 가스보일러와 달리 설치·검사, 관리 등 안전관리 규정이 없어 예방 관리도 취약한 편이다.

소방청은 화목보일러를 안전하게 사용하기 위해서는 보일러 가까이에 불에 타기 쉬운 장작이나 인화성 물질을 보관하지 말아야 하며, 나무 연료를 넣은 후에는 투입구를 꼭 닫아 불씨가 날리지 않도록 해야 한다고 조언했다.

보일러실 인근에는 소화기를 비치하고 투입구를 열 때 화상을 입지 않도록 측면에 서서 열어야 하며, 보일러 연통을 주기적으로 청소해 그을음을 제거하고 타기 쉬운 천장 등과 맞닿아 있는 연통은 난연성 단열재로 덮어씌워야 한다.

소방청 최병일 소방정책국장은 "화목보일러를 시공할 때는 반드시 전문업체를 통해 시공하고 연 1회 이상 정기점검을 받는 등 각별히 주의해 사용하며 화재 예방수칙도 꼭 지켜달라"고 당부했다.

