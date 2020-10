속보[아시아경제 김혜원 기자, 이창환 기자] 이건희 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 9,322,232 전일가 60,100 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 이건희 삼성전자 회장 투병끝 별세, 향년 78세(상보)외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복 close 회장이 별세했다. 향년 78세다.

25일 재계에 따르면 이 회장은 이날 장기 투병 끝에 사망했다.

1942년생인 고인은 지난 2014년 5월10일 급성심근경색으로 입원한 이후 6년 동안 투병 끝에 사망했다.

