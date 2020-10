"아이린이 괴롭혀서 슬기가 도와줬다"…SM 연습생 출신 후쿠하라 모네의 폭로

[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 레드벨벳의 아이린(29·본명 배주현)이 한 스타일리스트의 폭로로 인한 인성 논란으로 도마에 오른 가운데 과거 SM엔터테인먼트 전 일본인 연습생의 발언이 주목받고 있다.

23일 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 SM 전 연습생인 후쿠하라 모네가 자신의 SNS에 올린 글이 일파만파 퍼지고 있다.

이는 후쿠하라 모네가 "연습생이었을 때 주현언니가 날 괴롭혔고 그때 슬기언니가 도와줬던 기억이 난다"라고 적은 글이다. 해당 글은 현재 삭제됐다.

앞서 지난 21일 15년 경력의 에디터 겸 스타일리스트 A씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '연예인 갑질'을 폭로했다.

A씨는 한 연예인이 20분간 자신의 면전에 대고 삿대질하며 말을 쏟아냈다고 전했다.

당시 상황을 녹취했다고 밝힌 그는 후속 행동을 취하겠다고 예고하면서 해시태그로 아이린과 슬기를 짐작하게 할만한 'psycho'(싸이코)와 'monster'(몬스터)를 달았다. 두 단어는 이들의 노래 제목이다.

A씨의 폭로 이후 아이린과 그의 소속사는 사과문을 남기면서 죄송하다는 입장을 전했지만 아이린과 함께 일했다고 밝힌 스태프들의 폭로가 줄줄이 터지면서 아이린의 인성 논란은 가라앉지 않고 있다.

