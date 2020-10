▲고재복씨 별세, 김순환(문화일보 산업부 부장)·두환(한울정밀 대표)·형환씨 모친상, 김겨레(이데일리 기자)씨 조모상. 23일 오전 10시30분. 인천 송림동 청기와장례식장, 발인 25일 5시, 장지 전남 고흥 선영. 032-583-4444

