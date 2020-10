[아시아경제 이민지 기자] 키네마스터 키네마스터 139670 | 코스닥 증권정보 현재가 8,380 전일대비 170 등락률 +2.07% 거래량 49,572 전일가 8,210 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 키네마스터, 2분기 영업익 15억원…전년比 흑자전환키네마스터, 모바일솔루션(스마트폰) 테마 상승세에 10.0% ↑키네마스터, 모바일솔루션(스마트폰) 테마 상승세에 8.26% ↑ close 는 3분기 영업이익으로 19억6100만원을 기록해 전년동기대비 205% 늘었다고 23일 공시했다. 매출액은 86억8800만원으로 지난해보다 57% 증가했고 순이익은 104% 늘어 14억3900만원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr