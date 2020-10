대구수목원, '국화 전시회' 27곳 분산 … "가을 향기로 힐링하세요"

26일부터 11월15일까지 1만5000점 작품 분산·전시

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구수목원은 오는 26일부터 11월15일까지 3주간 1만5000점의 다채로운 국화작품을 주요 도심지역 27개소에 분산 전시한다고 23일 밝혔다.

올해 대구수목원 국화전시회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 지역사회 감염 및 재확산 방지를 위해 규모를 대폭 축소하면서 여러군데로 분산하는 형식으로 진행된다. 전시 장소는 수목원을 비롯해 시청(별관), 동대구역 광장, 국채보상기념공원, 신천둔치와 주요 공원 14개소, 8개 구·군 보건소 등 모두 27곳이다.

대구수목원에는 코로나19로 인해 지친 시민들의 마음을 달래기 위한 국화 산책길을 조성하고, 시청(별관)에는 '푸른대구가꾸기'의 상징인 나무 모형과 청정대구의 상징인 수달 모형을 전시한다. 동대구역 광장에는 대구의 기상을 표현한 대형작품 '용'을 전시하는 등 대구 방문객과 시민들에게 다양한 볼거리를 제공한다.

또한 국채보상기념공원에는 5m 높이의 '천마' 모형작을 전시해 국채보상운동의 정신을 바탕으로 웅비하는 대구를 표현한다. 신천둔치에는 코끼리·다람쥐·버섯 등 자연과 어우러진 국화작품을 선보인다.

이천식 대구수목원 소장은 "이번 국화전시회는 시민의 안전을 최우선으로 고려해 수목원에 집중되는 관람객을 대구시 전역으로 분산될 수 있도록 개최한다. 오랜 기간 코로나19로 지친 시민들이 일상생활 속에서 가을 국화의 향기와 함께 마음의 위로와 휴식을 얻을 수 있기를 바란다"고 했다.

