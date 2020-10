삼일회계법인, 하이서울기업협회와 업무협약 체결

[아시아경제 이민지 기자] 삼일회계법인과 하이서울기업협회는 하이서울기업협회 회원사의 재무역량 강화와 성장전략 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 서울 용산구 삼일회계법인 본사에서 개최된 업무협약식에는 삼일회계법인 딜 부문 유상수 대표와 하이서울기업협회 조현종 대표 등 관계자들이 참석했다.

삼일회계법인은 향후 회원사의 재무역량 강화와 성장전략을 지원하기 위해 다양한 전문가 강의 및 콘텐츠를 제공하고, 회원사를 대상으로 재무 컨설팅을 수행할 예정이다.

유상수 삼일회계법인 대표는 "이번 협약을 통해 회원사의 질적, 양적 성장을 위한 업무 지원 및 상호 업무 시너지 창출에 적극 협조할 것"이라며 "회원사에 실질적으로 도움이 될 수 있는 양질의 콘텐츠를 제공해 양사 사업의 저변을 확대시킬 수 있는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

