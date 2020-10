다음주 8552가구 분양 채비…'별내자이더스타' 등

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '별내자이더스타' 등 전국에서 8552가구가 분양에 나선다.

24일 부동산114에 따르면 10월 마지막 주에는 전국 14개 단지에서 총 8552가구(일반분양 6305가구)가 분양을 시작한다. 경기 남양주시 별내동 '별내자이더스타', 경기 수원시 망포동 '영통롯데캐슬엘클래스', 전남 순천시 조곡동 'e편한세상순천어반타워' 등이 청약을 개시한다. 모델하우스는 12개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 서울 강남구 역삼동 '역삼센트럴2차아이파크(도시형생활주택)', 경기 의정부시 의정부동 '의정부역푸르지오더센트럴', 경기 여주시 교동 '여주역휴먼빌' 등이 개관을 앞두고 있다.

GS건설은 경기 남양주시 별내택지개발지구에서 '별내자이더스타'를 공급할 예정이다. 별내자이더스타 주상복합단지는 아파트 지하 3층~지상 46층, 5개동, 84·99㎡(전용면적) 총 740가구와 오피스텔 지하 3층~지상 26층, 1개동, 47·49㎡ 총 192실로 구성된다. 단지 주변으로 지하철 8호선 연장선(별내선) 건립이 예정돼있다. 단지에서 구리(세종)~포천 간 고속도로 및 수도권제1순환고속도로, 북부간선도로 등의 접근도 용이한 편이며 이마트(별내점) 등 대형마트 및 생활편의시설도 이용할 수 있다.

롯데건설은 경기 수원시 망포동 '영통롯데캐슬엘클래스'를 공급할 예정이다. 단지는 지상 최고 20층, 17개동, 79~107㎡, 총 1251가구로 구성된다. 덕영대로, 1번 국도 등을 통해 수원시 전역으로의 접근이 수월하고 용인~서울간 고속도로, 경부고속도로, 영동고속도로 등 광역도로망을 이용한 서울 및 수도권 이동이 쉽다. 단지 인근에는 이마트트레이더스(수원점)와 롯데마트(권선점), 이마트(수원점), 홈플러스(수원영통점), NC백화점(수원터미널점), CGV(동수원점), 메가박스(수원점) 등이 위치해 있다. 단지 옆에 초·중학교 부지가 계획돼 있고 잠원중, 망포중, 망포고 등을 도보로 통학할 수 있다.

대림산업은 전남 순천시 조곡동 634 일원에 'e편한세상순천어반타워'를 공급한다. 지하 3층~지상 25층, 10개동 규모로 조성되며 84~112㎡, 총 632가구가 분양된다. 단지 서쪽에는 동천이 흐르고 동쪽에는 봉화산이 자리해 주거환경이 쾌적하며 일부 세대는 조망이 가능하다. 단지 내부에는 다채로운 커뮤니티 시설도 조성될 계획이다.

대우건설은 경기 의정부시 의정부동 394-11 일원에 '의정부역푸르지오더센트럴'을 분양한다. 의정부중앙3구역재개발사업을 통해 선보이는 이 단지는 2개 단지로 구성된다. 1단지는 지하 3층~지상 26층, 3개동, 총 330가구 중 49~59㎡ 57가구가 일반분양된다. 2단지는 지하 2층~지상 35층, 6개동, 총 596가구 중 59~84㎡ 150가구를 일반분양한다. 의정부 도심 중앙에 자리하고 있어 신세계백화점(의정부점), 롯데마트(장암점), 의정부 로데오거리, CGV(의정부점) 등 생활 인프라를 누릴 수 있다. 교육시설로는 경의초, 청룡초, 발곡중 등을 걸어서 갈 수 있다.

