'재수교 25주년 기념' 한-라오스 외교장관 축하 메시지 교환

강경화 장관 "필수인력 예외입국 뜻깊게 생각…코로나19 협력방안 모색"

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 살름싸이 꼼마싯 라오스 외교부장관이 한-라오스 재수교 25주년을 기념해 축하 메시지를 교환했다.

강 장관은 축하 메시지를 통해 1995년 재수교 이래 양국관계가 여러 분야에서 비약적으로 발전해 왔으며 특히 지난해 두 차례 정상회담을 통해 양국의 우호협력 관계가 더욱 굳건해졌다고 평가했다.

아울러 강 장관은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)라는 새로운 도전에도 불구하고 양국이 방역, 필수인력 예외입국 등 긴밀히 협력해 온 것을 뜻깊게 생각한다면서 앞으로도 코로나19 대응을 위한 협력방안을 함께 모색해 나가자고 했다.

이에 살름싸이 장관 역시 한-라오스 재수교 25주년 축하 인사를 전하면서 "지난 25년 동안 한국과 라오스, 특히 양측 외교부간 우호·협력 관계가 지속 강화되어온 데 대해 매우 기쁘다"면서 "양국의 상호 이익은 물론, 전 세계의 공동 번영과 평화를 위해 양국 관계를 더욱 강화시켜 나갈 수 있도록 강 장관과 계속 긴밀히 협력해 나가길 기대한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr