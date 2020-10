광주 남구, 일자리 박람회 참가 기업 모집

현장 참여 등 80개 업체 섭외…11월 20일 개최 예정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 코로나 19로 취업에 어려움을 겪고 있는 구직자들에게 안정적인 일자리를 제공하고, 중소기업의 구인난 해소를 위해 내달 20일 예정된 ‘2020년 남구 일자리 박람회’에 함께 할 참가 기업을 모집한다고 23일 밝혔다.

남구 일자리 박람회 참가 기업 모집은 내달 4일까지 진행된다.

남구는 관내 구직자들에게 더 많은 일자리를 제공하기 위해 박람회 참가 기업 80곳 모집을 목표로 기업체 모집에 나서고 있다.

특히 박람회 현장에서 즉각적인 채용이 이뤄질 수 있도록 20개 업체에 현장 채용 부스를 제공, 중소기업의 구인난 및 구직난 해소에 나설 방침이다.

이와 함께 일자리 박람회 채용 안내문 게시판을 통해 신규 직원 채용에 나서는 기업체 모집에도 전력을 기울이고 있다.

간접 참여 방식으로 60여개 업체를 모집하는 게 남구의 목표이다.

2020년 남구 일자리 박람회에 참여하고자 하는 기업은 박람회 참가 신청서를 작성해 이메일 또는 팩스로 신청서를 제출하면 된다.

일자리 박람회와 관련한 궁금한 사항은 남구청 혁신정책과로 문의하면 된다.

남구 관계자는 “구인·구직난 해소와 코로나 19 위기 극복을 위해 많은 기업의 관심과 참여를 부탁드린다”며 “일자리 창출과 제공을 통해 지역경제가 활성화 될 수 있도록 관련 업무 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr