SK스토아, 24일 정선 호텔 숙박권 판매

정선 인투라온 호텔 숙박권과 투어패스 상품권 ‘단독 특별가’,

[아시아경제 임혜선 기자]SK스토아는 24일 오후 11시 36분 정선 투어패스 4종이 포함된 ‘정선 인투라온 호텔 숙박권’ 판매 방송을 진행한다고 23일 밝혔다.

SK스토아에서 처음으로 선보이는 국내여행 특집상품으로, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 해외 여행이 불가피해지면서 국내여행으로 눈길을 돌리는 고객들의 수요를 잡기 위해 마련했다. 지금까지 국내 호텔 숙박권 판매 방송을 진행한 적은 있지만 이번처럼 호텔 숙박과 지역 관광상품을 묶어서 판매한 적은 없었다.

강원도 정선은 국내 대표 청정지역으로 국내 5대 억새 군락지이자 가을 산행의 최고로 꼽히는 민둥산이 있는 지역이다. 또한 얼음낚시, 스키 등 겨울 스포츠의 메카이면서 최근 한국관광공사가 선정한 안전 여행지 100곳 중 한 곳인 ‘하이원 하늘길 트레킹로’가 있는 곳이기도 하다.

이에 SK스토아는 지난달 새롭게 단장한 정선 인투라온 호텔과 손잡고 아리랑 박물관, 병방치 스카이워크, 화암동굴과 모노레일, 그리고 삼탄아트마인 등 정선의 유명 관광지 4곳의 입장권까지 제공하는 호캉스 패키지를 만들었다.

SK스토아는 정선 투어패스(2인)가포함된 인투라온 호텔 객실 1박(디럭스룸 기준)을약 50% 할인된 주중(일~목요일) 기준 9만9000원, 주말(금~토요일) 12만9000원에 판매한다. 해당 금액은 모두 세금이 포함된 가격이다. 구매 고객은 오는 26일부터 2월 말까지 사용하면 된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr