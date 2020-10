[e 공시 눈에 띄네]코스피-22일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 대한해운=자회사 대한해운엘엔지에 대한 240억원 규모 채무보증.

◆ HDC현대산업개발=울산 태화강 아이파크 분양계약자에 대한 650억원 규모 채무보증.

◆ 일동홀딩스=종속회사 아이디언스 제3자배정 유상증자 결정.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr