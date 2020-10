남원시, 도시광산 발굴‘폐휴대폰 수거행사’실시

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 도시광산화 사업이 전국적으로 확산되고 있는 가운데, 남원시가 도시광산 발굴의 일환으로 녹색 남원을 만들기 위해 ‘폐핸드폰 수거’ 행사를 진행한다.

시에 따르면, 도시광산화 사업은 한복판에서 광물을 캐낸다는 의미로 휴대폰, pc 등 32개 폐가전 제품에서 금, 은, 동 등 희귀 금속자원을 회수하여 재활용하는 신종 사업dlek.

또한, 23일부터 일주일간 중앙하이츠 아파트 관리사무소 앞 설치된 부스로 사용하지 않는 휴대폰을 비롯한 배터리, 충전기 등을 제출하면 ‘uv 칫솔살균기’ 등 다양한 기념품을 증정한다.

특히 수거된 폐휴대폰에서 이용가치가 있는 금속광물자원을 추출, 재사용함에 따라 향후 발생한 수익금을 취약계층 지원으로 기부할 예정이다.

김순자 환경과장은 “금광에서 1톤 채굴시 금 5g을 얻을 수 있으나 폐휴대폰 1톤에선 금 400g을 얻을 수 있어 기존 금광보다 4~80배 자원효율성이 높다”면서 “도시광산발굴 사업에 남원시민들께서 적극적으로 동참하시기 바란다”고 당부했다.

