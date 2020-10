21일 포항 라한호텔서…직업계고 고졸취업 활성화 방안 논의

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 임종식 교육감이 21일 포항 라한호텔에서 대구지방고용노동청 등 유관기관, 기업체 대표들이 참석한 가운데 직업계고 학생 채용 확대를 위한 동부권역 소통 간담회를 개최했다고 22일 밝혔다.

지난 8월 남부권역(경산·영천)에 이어 두 번째로 개최된 이번 간담회에는 동부권역(포항·경주) 유관기관으로 대구지방고용노동청 포항지청, 경주상공의소와 ㈜석우산업, ㈜아이랙스, ㈜삼구건설, ㈜엔케이, 블루원리조트㈜, ㈜금화PSC, 범아엔지니어링, 한국케이지㈜ 기업체 대표가 참석했다.

임종식 교육감은 "코로나19로 채용시장이 어려워 유관기관·기업체 대표와 직접 만남의 시간을 가져 직업계고 학생들에게 취업 희망을 불어넣어 줄 수 있는 기회가 되기를 희망한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr