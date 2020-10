[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구(구청장 김삼호)는 22일 신속 정확한 회계 행정을 위해 회계업무담당 공무원 20명을 대상으로 예산·회계제도 교육을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 한국지방행정공제회 ‘찾아가는 현장교육’에 선정돼 추진됐다.

이승환 지역정보개발원 차장이 예산·회계제도 이해부터 지방재정관리시스템 전산실습까지 필수적인 회계 업무 처리 방법에 대한 지식을 전했다.

광산구 관계자는 “이번 교육으로 구 재정 집행이 더 효율적으로 진행될 것으로 기대한다”며 “공정한 회계와 건전한 재정을 위해 늘 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr