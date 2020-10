노원구 '학부모 진로진학 아카데미' 개최

24일 오후 2시 학부모 진로진학 아카데미 온라인 라이브방송 진행...교육 과정 및 대입 정책의 변화, 자기주도학습 방안 등 자녀 진로설계 궁금증 해소...1대1 진로진학 컨설팅, 대입 정시 1대1 상담실 등 다양한 진로진학 지원 프로그램 운영

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 교육 환경 변화에 맞춘 학부모들의 대응을 위해 학부모 진로진학 아카데미를 개최한다.

24일 오후 2시부터 3시간가량 온라인 방송으로 진행되는 이번 아카데미는 노원구 자기주도학습지원센터 초빙 컨설턴트 김동진 소장이 맡는다.

주요내용은 ▲2015 개정 교육과정에 따른 대입의 변화 ▲고교 및 과목선택 전략과 방도 ▲자기관리와 학습능력 향상 방안 등을 다룬다.

많은 학부모들이 동시에 참여할 수 있도록 노원구청 인터넷방송국 유튜브 채널에서 라이브 방송으로 진행, 강의 후 질의응답 시간을 두어 학습, 진학, 입시에 대한 학부모의 궁금증과 고민 해소의 기회를 마련한다.

그밖에 진로진학 지원을 위해 ‘1대1 진로진학 컨설팅’도 운영한다. 8월 접수 후 마감됐으나, 구민들의 요청에 따라 11월6일부터 12월18일까지 매주 금요일 컨설팅을 추가로 진행한다.

노원구청 홈페이지 통합접수 게시판에서 신청할 수 있다. 12월에는 서울시교육청 교육연구정보원과 협력하여 ‘대입 정시전형 1대1 상담실’을 운영한다.

12월28일부터 3일간 진행, 수능성적을 토대로 맞춤형 입시 상담이 진행된다. 사전 신청 일정은 추후 구청 홈페이지를 통해 안내할 예정이다.

구에서 진행하는 진학 지원프로그램에 대해 궁금한 사항이 있을 경우, 노원구 자기주도학습지원센터 또는 교육지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.

오승록 노원구청장은 “다양한 교육지원 프로그램을 연속적으로 개최함으로써 일회성 행사로 운영하는데 그치지 않고 학생과 학부모에게 진로진학 방향과 목표를 설정하는데 충분한 도움을 드리고자 한다”고 말했다.

