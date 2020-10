승무원 체험 비행에 참여한 배재대학교 항공운항과 학생들이 21일 서울 강서구 김포공항 티웨이항공훈련센터에서 훈련 시설 체험을 하고 있다. 이날 학생 50여 명은 항공훈련센터 견학을 마친 뒤 인천공항과 제주 구간 상공에서 기내 업무에 대한 기본 실급 과정을 익혔다. /공항사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.