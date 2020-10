'금태섭 탈당' 비판한 김남국…野 "철 좀 들어라", "본받겠다더니"

김남국, 금태섭 탈당에 "이익 쫓아가는 철새 정치인"

[아시아경제 허미담 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 금태섭 전 민주당 의원의 탈당 선언을 비판한 데 대해 21일 국민의힘에서는 김 의원을 비판하는 목소리가 나오고 있다. 앞서 김 의원은 금 전 의원을 향해 "유아적 수준의 이기적 모습", "이익을 쫓아가는 철새 정치인의 모습" 등의 표현을 쓰며 일갈했다

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 이날 자신의 페이스북에 '이래서 금 전 의원이 나가는 거다. 그 많은 '김남국들'이 설치니 민주당에는 희망이 없는 거다'라는 제목의 글을 올렸다.

김 교수는 "타고난 대깨문(문재인 대통령을 맹목적으로 지지하는 사람들을 비하하는 표현)으로 조국 사수에 혈안 되었다가, 조국 비판하는 금 전 의원을 쫓아내겠다고 강서갑 출마 선언했다가, 친문 선봉 덕에 갑자기 안산 공천받고, 그 덕에 엉겁결에 배지 단 김 의원"이라고 지적했다.

이어 "배지 달고도 정권의 친위대가 되어 조국에 이은 추미애 법무부 장관 수호천사 노릇 하고 국회에서 천지 분간 못하고 홍위병 자처하니 가관도 그런 가관이 없다"고 꼬집었다.

그는 "당선되고 폼잡을 때는 당내 쓴소리하는 금 전 의원 본받겠다 하고, 이제 탈당하는 금 전 의원에게 철새라고 모욕을 해대는 김 의원님. 제발 철 좀 들어라"며 "'꼬마 정청래' '꼬마 홍위병' 노릇 그만하라"고 비판했다.

끝으로 그는 "최소한 이낙연 민주당 대표의 의례적 워딩이라도 읽어봐라. 대깨문 선봉서는 그 많은 '김남국들' 때문에 민주당에는 희망이 없는 것"이라고 일갈했다.

정원석 국민의힘 비상대책위원도 비판 대열에 합류했다. 그는 이날 자신의 페이스북에 '참을 수 없는 남국씨의 가벼움'이라는 제목의 글을 통해 "금 전 의원의 탈당을 놓고 기회주의자로 치부하는 철없는 민주당 초선 의원의 자가당착 논리가 실로 어이없다"고 지적했다.

이어 "공당이 '조국 지키기'에 혈안이 되어 내로남불을 벗어나지 못하고 있을 때 유일하게 소신 발언으로 민주당의 체면을 지켜준 인물이 바로 금 전 의원"이라고 주장했다.

그는 "언제는 금 전 의원 같은 선배 되겠다더니 이제는 또 당내 여론에 아첨하기 위해 그를 철새로 매도하느라 바쁘시다"며 "오만함은 망가진 당을 떠난 금 전 의원님 같은 양심이 아니라, 그사이에 또 촐랑촐랑 (뒷)통수 때리는 모 초선 의원의 참을 수 없는 존재의 가벼움이 아닌가 싶다"라고 적었다.

앞서 김 의원은 이날 금 전 의원의 탈당에 대해 "어떤 이유로 보나 정치적 신념과 소신에 따른 선택이 아니라 자리와 이익을 쫓아가는 철새 정치인의 모습"이라며 "그냥 떠나는 것도 내가 못 먹는 우물 남도 먹지 말라는 못된 마음으로 침을 뱉고 떠난다. 최근에 보기 힘든 '철새 정치인'의 모습"이라고 비판했다.

또 그는 금 전 의원의 태도에 대해 "유아적 수준의 이기적인 모습"이라고 지적하며 "과연 누가 정말 오만한 것인지 스스로를 돌아보시길 바란다"고 했다.

