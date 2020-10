[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국비를 지원 받아 운영하는 직업교육훈련기관에서 직원의 수십억 원대 횡령 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.

21일 광주 광산경찰서 등에 따르면 지난 16일 한 직업교육훈련기관에서 직원 A씨의 횡령이 의심된다는 고소장이 접수됐다.

A씨는 국가보조금 사업을 담당하면서 25억 원 상당을 빼돌린 혐의(횡령·보조금법 위반 등)를 받는다.

고소장은 해당 기관에서 직원의 횡령을 인지하고 제출한 것으로 알려졌다.

고소장이 접수되기 하루 전인 지난 15일 A씨는 극단적인 선택을 한 것으로 전해졌다.

경찰은 피고소인의 부존재로 수사 종결이 원칙이지만, 공범 등이 있는지에 대해서 수사를 이어갈 계획이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr