대전서 70대 여성 독감백신 접종 후 의식불명

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 70대 여성이 독감백신 접종 후 의식불명 상태에 빠진 것으로 확인된다.

21일 대전시에 따르면 유성구 지족동에 거주하는 A씨가 19일 독감백신을 맞은 후 의식불명 상태에서 치료를 받고 있다.

A씨는 백신 접종 당일 구토증세를 보였으며 이튿날인 20일 오후 1시경에는 의식을 잃어 종합병원으로 이송됐다. 현재 A씨는 의식불명 상태에서 치료를 받는 중이다.

대전에선 A씨에 앞서 독감백신 주사를 맞은 B(80대) 씨가 사망하는 사고도 발생했다. B씨는 19일 오전 동네 의원에서 독감백신 주사를 맞은 후 20일 사망했다.

B씨의 시신은 정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원으로 옮겨졌으며 이미 부검이 진행된 것으로 전해진다. 검사결과는 2주가량 지난 이후에 나올 것으로 보인다.

한편 시 보건당국은 A씨와 B씨가 맞은 독감백신은 같은 제조사에 다른 로트번호의 백신인 것으로 파악했다.

다만 해당 백신의 경우 A씨와 B씨 외에 다른 접종자에게선 별다른 이상 징후가 나타나지 않은 것으로 확인된다.

정해교 시 보건복지국장은 “A씨와 B씨의 과거 진료기록 등을 검토해 독감백신 접종에 따른 인과관계를 정밀 검토할 필요가 있다”며 “두 사람이 접종한 백신의 추가 접종 중단 여부는 질병관리청의 종합검토를 거친 후 판단될 예정”이라고 말했다.

